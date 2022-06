ED की रेड में मिले 2.80 करोड़ कैश पर बोलीं स्मृति ईरानी, क्या अभी भी केजरीवाल कहेंगे, सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं

नई दिल्ली: दिल्ली के स्वस्थ मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया। बुधवार को स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से सवाल किया कि क्या उन्हें अभी भी लगता है कि सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल से 1 जून को 10 सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया।



उन्होंने आगे कहा कि ईडी ने सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से लगभग 2.80 करोड़ रुपये नकद और 1 किलो से अधिक वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए। क्या केजरीवाल अभी भी सोचते हैं कि सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश की जांच की जिसमें कहा गया था कि सत्येंद्र जैन ने मुखौटा कंपनियों और हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से 16 करोड़ रुपये जमा किए थे?

I asked 10 questions from (Delhi CM)Arvind Kejriwal on June 1, but he didn't answer any of them. ED seized around Rs 2.80 cr cash&133 gold coins weighing above 1 kg from Satyendar Jain's aides. Does he(A Kejriwal)still think that Satyendar Jain is innocent?:Union Min Smriti Irani pic.twitter.com/bCk9N2OFoc