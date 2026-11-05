क्लासरूम में अचानक गिरी तीसरी कक्षा की छात्रा की मौत, नए अपडेट में खुलासा- कार्डियक अरेस्ट से गई जान

दिल्ली पुलिस के अनुसार, मयूर विहार स्थित लवली पब्लिक स्कूल की तीसरी कक्षा की 9 वर्षीय छात्रा की बुधवार सुबह क्लासरूम के अंदर गिर जाने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, इस घटना के संबंध में सुबह करीब 9:52 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी। बच्ची को निर्माण...

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के अनुसार, मयूर विहार स्थित लवली पब्लिक स्कूल की तीसरी कक्षा की 9 वर्षीय छात्रा की बुधवार सुबह क्लासरूम के अंदर गिर जाने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, इस घटना के संबंध में सुबह करीब 9:52 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी। बच्ची को निर्माण विहार स्थित 'मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर' ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल पहुंचने पर मृत) घोषित कर दिया।



स्कूल की प्रिंसिपल भावना ने बताया कि बच्ची अपने 'प्ले पीरियड' (खेलने के समय) के बाद क्लासरूम में लौटी थी और कुछ ही देर बाद गिर गई। उन्होंने कहा, "बच्ची खेलने के लिए बाहर गई थी। वह अपने प्ले पीरियड से वापस आई, क्लासरूम में गई, लगभग दो मिनट तक खड़ी रही और फिर गिर गई। हम उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) आया था। वह तीसरी कक्षा की छात्रा थी।"

भावना ने बताया कि स्कूल प्रशासन तुरंत बच्ची को अस्पताल ले गया और उसकी मां को सूचित किया। एक अन्य शिक्षक बच्ची की मां को अस्पताल लेकर आए। उन्होंने कहा, "हम उसे सीधे अस्पताल ले गए और तुरंत उसकी मां को जानकारी दी। एक अन्य शिक्षक तुरंत उसकी मां को अस्पताल ले आए। हमें उसकी किसी भी स्वास्थ्य समस्या के बारे में कभी नहीं बताया गया था; हमें पहले से ऐसी किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी। माता-पिता ने कभी कुछ नहीं बताया था और बच्ची बीमार भी नहीं लग रही थी। यह सुबह करीब 9:00 बजे की बात है।"

दिल्ली पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के दौरान क्लासरूम के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें बच्ची अचानक गिरती हुई दिखाई दी। पुलिस ने कहा, "घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। माता-पिता और स्कूल के संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज और अन्य जरूरी सबूतों की भी जांच की जा रही है।"