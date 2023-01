दिल्ली: Spicejet की एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करने वाले पर एक्शन, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

नेशनल डेस्क: पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट में अनुचित व्यवहार के मामले काफी बढ़ गए हैं। एयर इंडिया में हुए पेशाब कांड के बाद अब स्पाइसजेट (Spicejet) की फ्लाइट में एक एयर होस्टेस (Air Hostess) के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। स्पाइसजेट के एक सुरक्षा अधिकारी ने पैसेंजर द्वारा केबिन क्रू के साथ की बदतमीजी के मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी।

#WATCH | "Unruly & inappropriate" behaviour by a passenger on the Delhi-Hyderabad SpiceJet flight at Delhi airport today



The passenger and & a co-passenger were deboarded and handed over to the security team at the airport pic.twitter.com/H090cPKjWV — ANI (@ANI) January 23, 2023