दिल्ली में प्रदूषण का महाविस्फोट: सांस लेना भी हुआ मुश्किल... पंजाबी बाग में AQI 446 तो नरेला में 434 दर्ज

दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार सुबह "खतरनाक" श्रेणी में रही, कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 8:01 बजे 482 दर्ज किया गया, जबकि राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में गंभीर प्रदूषण स्तर की रिपोर्ट जारी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड...

नई दिल्ली : दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार सुबह "खतरनाक" श्रेणी में रही, कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 8:01 बजे 482 दर्ज किया गया, जबकि राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में गंभीर प्रदूषण स्तर की रिपोर्ट जारी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सात निगरानी स्टेशनों ने एक्यूआई स्तर 400 से ऊपर दर्ज किया, जो उन्हें गंभीर श्रेणी में रखता है। पंजाबी बाग में सबसे अधिक AQI 446 दर्ज किया गया, इसके बाद नरेला में 434, रोहिणी में 431, आरके पुरम में 416, बवाना में 412, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 408 और पटपड़गंज में 405 दर्ज किया गया।

कई अन्य क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। ओखला फेज-2 और इंडिया गेट दोनों पर एक्यूआई 399 दर्ज किया गया, इसके बाद आईटीओ में 397, द्वारका सेक्टर 8 में 396, चांदनी चौक में 356 और वसुंधरा एन्क्लेव में 330 रहा। आनंद विहार में AQI 293 दर्ज किया गया, जबकि IMD लोधी रोड स्टेशन ने 268 दर्ज किया, दोनों खराब श्रेणी में आते हैं।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता के 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने के बीच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मंगलवार को कहा कि केंद्र का वायु गुणवत्ता पैनल हवा की दिशा, हवा की गति और हवा की गति सहित मौसम संबंधी स्थितियों की लगातार निगरानी कर रहा है, और आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पिछले वर्षों की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में "गिरावट" के बावजूद यह गिरावट आई है, सरकार का दावा है कि धान की पराली के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोग पूर्व-स्थान प्रबंधन के माध्यम से किया गया है।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी के बारे में पूछे जाने पर, यादव ने कहा, "हां, मैंने पहले ही कहा है कि इस बार लगभग 40 प्रतिशत धान की पराली का उपयोग एक्स-सिटू प्रबंधन के माध्यम से किया गया है।"

इन उपायों के बावजूद हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में क्यों बनी हुई है, इस पर एक सवाल का जवाब देते हुए, यादव ने कहा कि सीएक्यूएम मौसम संबंधी स्थितियों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और अपने आकलन के आधार पर आवश्यक कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा, "सीएक्यूएम हवा की दिशा, हवा की गति और हवा की गति सहित मौसम संबंधी स्थितियों की लगातार निगरानी कर रहा है। इन आकलन के आधार पर, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।"