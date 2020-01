वडेरा ने कहा कि Women with Wheels दूसरी कैब से बिलकुल अलग है। इनमें सुरक्षा के लिए पहले तो महिला ड्राइवर को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिग दी गई.। साथ ही महिला ड्राइवर और महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाया गया है। वह किसी भी आपात स्थिति में इस पैनिक बटन को दबा कर मदद प्राप्त कर सकेंगी। जबकि कैब में खास तरह का स्प्रे दिया गया है, जिसे छिड़कर वे अपना बचाव कर पाएंगी। ये सखा कैब जीपीएस के जरिए कंट्रोल रूम से जुड़ी रहेगी, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम के साथ ही नजदीकी पुलिस थाने को पहुंच जाएगी। यही नहीं, महिला ड्राइवरों को पुलिस थानों की भी लिस्ट के अलावा डायल 100 की विशेष ट्रेनिग भी दी गई है। आजाद फाउंडेशन इंदौर कोलकाता में भी 'सखा कैब' सेवा उपलब्ध करा रही है।

