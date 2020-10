दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो के विमान में सवार एक गर्भवती महिला को अचानक समय पूर्व प्रसव पीड़ा होने लगी। स्थिति को देख क्रूके सदस्यों ने तत्काल विमान में महिला के प्रसव के लिए स्थान तैयार किया। साथ ही विमान में सवार यात्रियों से किसी के डॉक्टर होने का अनाउन्स किया तो एक डॉक्टर भी सहायता के लिए पहुंच गई।

नई दिल्ली(नवोदय टाइम्स): दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो के विमान में सवार एक गर्भवती महिला को अचानक समय पूर्व प्रसव पीड़ा होने लगी। स्थिति को देख क्रूके सदस्यों ने तत्काल विमान में महिला के प्रसव के लिए स्थान तैयार किया। साथ ही विमान में सवार यात्रियों से किसी के डॉक्टर होने का अनाउन्स किया तो एक डॉक्टर भी सहायता के लिए पहुंच गई। इसके बाद डॉक्टर ने क्रू सदस्यों की मदद से एक बच्चे का सुरक्षित जन्म हुआ। इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि फ्लाइट संख्या 6ई.122 में सवार मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और फ्लाइट बुधवार शाम 7:30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इसके बाद दोनों का चिकित्सा परीक्षण किया गया, जिसमें मां और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पाए गए हैं। जब फ्लाइट जमीन पर उतरी तो एयरपोर्ट स्टाफ ने उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया।

Amazing scenes. Baby born mid-air on @IndiGo6E Delhi - Bangalore flight today, helped by the airline's crew. 👏👏👍



Future IndiGo pilot perhaps. 😎#aviation #avgeek #india ✈ pic.twitter.com/0rJm7B5suQ