केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक, आज किसान 'दिल्ली चलो' के साथ आगे बढ़ेंगे, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली: मंगलवार (13 फरवरी) को निर्धारित 'दिल्ली चलो' मार्च से पहले किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को सुरक्षित कर लिया है, पर्याप्त संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया है और बहुस्तरीय बैरिकेड्स लगाए हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित 200 से अधिक किसान संघ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए मार्च में भाग ले रहे हैं।



केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच बैठक हुई

सोमवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा और किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, सरकार बिजली अधिनियम 2020 को निरस्त करने और लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजे सहित कई प्रमुख मांगों पर सहमत हुई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार गंभीर अपराधों को छोड़कर, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने पर सहमत हुई थी।

