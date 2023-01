‘RRR’ की पूरी टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई... इससे बड़ा गर्व का पल और कोई नहीं हो सकता: केजरीवाल

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिल्म ‘आरआरआर’ के गीत ‘नाटु नाटु’ के गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीतने पर फिल्म से जुड़े लोगों को बुधवार को बधाई दी।

केजरीवाल ने ट्वीट किया, फिल्म ‘आरआरआर’ की पूरी टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई। देश के लिए इससे बड़ा गर्व का पल और कोई नहीं हो सकता कि आपकी कला को वैश्विक मंच पर सराहा जाए।’निर्देशक एस. एस. राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ ने 2023 गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में अपने लोकप्रिय गीत ‘नाटु नाटु’ के लिए सर्वश्रेष्ठ ‘ओरिजिनल सॉन्ग-मोशन पिक्चर’ श्रेणी का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है।

Congratulations to the whole cast and crew of RRR on this fantastic achievement. There can not be a prouder moment for our country than our art getting recognition in the highest global arenas. https://t.co/1KdrWaUxpO — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 11, 2023