दिल्ली में भयानक क्राइम: तीन लोगों ने सरेआम चाकू से शख्स को दी दर्दनाक यातनाएं, CCTV फुटेज आया सामने

नई दिल्ली: दिल्ली में हर दिन क्राइम की नई-नई घटना सामने आ रही है। एक बार फिर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के आदर्श नगर का एक भयानक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि कुछ लड़के एक युवक को दौड़ा दौड़कर पीट रहे हैं इतना ही नहीं उस पर चाकू से हमला भी करते है।

वीडियो में देखा गया कि तीन शख्स ने मिलकर एक व्यक्ति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए इसके बाद भी मन नहीं भरा तो उस पर ईंट-पत्थर से भी हमला किया गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।



वहीं, अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) जितेंद्र मीणा ने कहा कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा, 'हमने मामले की जांच शुरू कर दी है. हम पीड़ित की पहचान करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं.'' सीपी नॉर्थ वेस्ट के मुताबिक पीड़ित परिवार की तरफ से कुछ शिकायत पुलिस को मिलेगी, तो पुलिस इस मामले में जरूर लीगल एक्शन लेगी।

A shocking video has emerged in which some boys are seen brutally beating a youth in #AdarshNagar area of #Delhi. Also, the boys were seen chasing and attacking the youth with knives and stones. In the CCTV footage, it was visible that many people were witnessing the incident but… pic.twitter.com/qsassKhlBP — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) December 2, 2023