'इंडिया' गठबंधन रैली : दिल्ली में 10000 सुरक्षाकर्मी तैनात, संवेदनशील इलाकों में धारा 163 लागू, जान लें ट्रैफिक रूट प्लान

रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन रामलीला मैदान में एक रैली कर रहा है जबकि दूसरी ओर बीजेपी पश्चिमी दिल्ली में एक जवाबी मार्च निकाल रही है। इन दो राजनीतिक कार्यक्रमों...

नई दिल्ली : रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन रामलीला मैदान में एक रैली कर रहा है जबकि दूसरी ओर बीजेपी पश्चिमी दिल्ली में एक जवाबी मार्च निकाल रही है। इन दो राजनीतिक कार्यक्रमों को देखते हुए मध्य दिल्ली और नई दिल्ली के इलाकों में दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के लगभग 10,000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है।

रामलीला मैदान के आसपास मिंटो ब्रिज से रैली स्थल तक के रास्ते और आस-पास के इलाकों में 4000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर, भगवान दास रोड, सुप्रीम कोर्ट और भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के कार्यालय के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई स्तरों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। संवेदनशील इलाकों में 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है, ताकि बिना अनुमति के लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठा न हो सके। सुरक्षा एजेंसियां ​​भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरों, AI-आधारित फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं।

रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की 'चलो दिल्ली' रैली सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसमें शामिल होने वाले सांसद पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा होंगे और दोपहर में मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से रामलीला मैदान की ओर बढ़ेंगे। इस रैली में विपक्ष के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है जिनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव शामिल हैं।

'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की रैली के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पाबंदियां और रूट डायवर्जन लागू करने की घोषणा की है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाएं। नेताजी सुभाष मार्ग टी-पॉइंट, राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीओ ए-पॉइंट, अजमेरी गेट रेड लाइट, बाराखंभा रोड पर रणजीत सिंह फ्लाईओवर, भवभूति मार्ग-डीडीयू मार्ग रेड लाइट, झंडेवालान गोलचक्कर, तुर्कमान गेट और मीरदर्द चौक सहित 10 प्रमुख डायवर्जन पॉइंट्स पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा।

आईटीओ और दिल्ली गेट के बीच बीएसजेड (BSZ) मार्ग, जेएलएन (JLN) मार्ग, अरुणा आसफ अली रोड, मिंटो रोड, डीबीजी (DBG) रोड, डब्ल्यू-पॉइंट, मंडी हाउस गोलचक्कर की ओर जाने वाली बाराखंभा रोड, सिकंदरा रोड, केजी (KG) मार्ग, फिरोज शाह रोड और चेम्सफोर्ड रोड सहित कई सड़कों पर भारी जाम लगने की संभावना है। हालात को देखते हुए गुरु नानक चौक, कमला मार्केट गोलचक्कर, हमदर्द चौक और तुर्कमान गेट के आसपास भी ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सकता है। बीएसजेड मार्ग, राजघाट से जेएलएन मार्ग, डीबीजी रोड और मिंटो रोड पर डीटीसी (DTC) बसों के संचालन को भी नियंत्रित किया जाएगा।

'इंडिया' गठबंधन की रैली के संबंध में डीसीपी (सेंट्रल) रोहित राजबीर ने कहा, 'हमने पूरे इलाके में 200 से 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आयोजकों का अपना कंट्रोल रूम भी है और हम पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।' उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को दो स्तरों में बांटा गया है, 'पहला स्तर मिंटो ब्रिज से शुरू होगा, क्योंकि मार्च मिंटो ब्रिज से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाला है। इसलिए, हम इस पूरे रास्ते और वहां के ट्रैफिक को कवर करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का दूसरा हिस्सा कार्यक्रम स्थल के लिए है, जहां हमारी अपनी फोर्स तैनात रहेगी। इसके अलावा, बाहरी फोर्स भी मौजूद रहेगी और सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। पूरे रास्ते में हमारी अपनी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। लगभग 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'आयोजकों ने कई घेरे (enclosures) बनाए हैं, जिनके अंदर हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं। इन घेरों के बीच रास्ते भी हैं, जहां पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि पूरा इलाका सुरक्षित रहे। इसके अलावा कई स्वयंसेवक (volunteers) भी मौजूद हैं जिनमें 'सेवा दल', सिविल डिफेंस कमेटी के सदस्य और स्थानीय रेजिडेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं। वे आसपास की सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करने में सहयोग दे रहे हैं।'

इस बीच बीजेपी का मार्च सुबह 11:30 बजे हरि नगर बस डिपो से शुरू होकर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन की ओर जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रेखा गुप्ता, राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सरदार एचएस फूलका, मनजिंदर सिंह सिरसा और सांसद बांसुरी स्वराज के साथ-साथ सिख समुदाय के लोगों के भी शामिल होने की उम्मीद है। जेल रोड स्थित हरि नगर डीटीसी डिपो से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक बीजेपी की पदयात्रा के कारण पश्चिमी दिल्ली में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कुछ पाबंदियां और रूट डायवर्जन लागू रह सकते हैं।

ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए लाजवंती चौक और तिलक नगर के बीच जेल रोड के दोनों कैरिजवे (सड़क के दोनों हिस्से) अस्थायी रूप से बंद किए जा सकते हैं। वाहनों को हरि नगर से नजफगढ़ रोड-तिलक नगर की ओर जाने वाले लोग लाजवंती चौक, सागरपुर 'टी' पॉइंट और पंखा रोड होते हुए सेवा मार्ग का रास्ता ले सकते हैं। जो लोग नजफगढ़ रोड-राजौरी गार्डन की ओर जा रहे हैं, वे लाजवंती चौक से मायापुरी रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

जिन सड़कों पर असर पड़ सकता है उनमें लाजवंती चौक (फ्लाईओवर सहित) से तिलक नगर तक की जेल रोड; दिल्ली हाट से हरि नगर रोड तक का लाल साईं मार्ग; और हरि नगर, घंटा घर तथा डीटीसी डिपो हरि नगर के बीच का हिस्सा शामिल है। रविवार को पूरे शहर में शटडाउन या दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बड़े पैमाने पर बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पैदल चलने वालों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है जबकि रैली और मार्च वाले रास्तों के आसपास ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है और कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। एलएनजेपी अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल की ओर जाने वाली आपातकालीन गाड़ियों (एम्बुलेंस आदि) के लिए विशेष रास्ते खाली रखे गए हैं।