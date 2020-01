दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को अपना मेनिफेस्टो जारी किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा का मेनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि दिल्ली देश का दिल है और भविष्य में इसके विकास को नई दिशा देंगे। भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को अपना मेनिफेस्टो जारी किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा का मेनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि दिल्ली देश का दिल है और भविष्य में इसके विकास को नई दिशा देंगे। भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है और इसके निजात के लिए सरकार काम करेगी। गडकरी ने कहा कि यमुना जल प्रदूषण से निजात पाने के लिए 13 प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर और मनोज तिवारी भी मौजूद रहे।

