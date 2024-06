नेशनल डेस्कः दिल्ली के निलोठी गांव में हनुमान धर्म कांटा के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर 28 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर अपडेट की जा रही है...

#WATCH | Fire breaks out at a factory near Hanuman Dharam Kanta, Nilothi village in Delhi. 28 fire tenders present at the spot. So far no injuries/causality reported. More details awaited.



(Source: Fire department) pic.twitter.com/LaeQfDxODY