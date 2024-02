दिल्लीः अलीपुर की पेंट फैक्ट्री में लगी आग, 7 लोगों की मौत

नेशनल डेस्कः बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक कारखाने में बृहस्पतिवार शाम आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके के दयालपुर मार्केट में स्थित कारखाने में शाम करीब 5.25 बजे आग लगने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए कम से कम छह दमकल वाहनों को सेवा में लगाया गया लेकिन आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। अधिकारी ने कहा कि कम से कम 20 दमकल वाहनों से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और बचाव अभियान जारी है। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग में झुलसने से सात लोगों की मौत हो गई है।



#WATCH | Delhi: A fire broke out at the main market of Alipur. Fire tenders at the spot, efforts to douse the fire underway. pic.twitter.com/M5dvY3Q6er