दिल्ली: रॉन्ग साइड से आ रही स्कूटी को रोका तो...ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ही लोगों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा VIDEO

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक युवक और युवती सुबह ट्रैफिक इंस्पेक्टर से भिड़ गए और हाथापाई तक उतर आए। जबकि गलती लड़के और लड़की की थी लेकिन उल्टा वहां मौजूद लोगों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर से ही मारपीट करनी शुरू कर दी। सुबह-सुबह दिल्ली के देवली मोड पर लड़के और लड़की ने जमकर हंगामा किया और ट्रैफिक इंस्पेक्टर (TI) को बुरी तरह से पीटा। मामला बुधवार सुबह 10 बजे का है, ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने देवली मोड पर रॉन्ग साइड से आ रही स्कूटी को रोका, जिस पर तीन लोग सवार थे।

TI द्वारा रोकने पर स्कूटी सवार लड़की भड़क गई। वह TI से बहस करने लग गई। तूतू-मैं-मैं से हुई शुरुआत हाथापाई पर आ गई। रोड पर काफी देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कहासुनी के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने युवती को वहां से स्कूटी हटाने के लिए कहा तो युवती जिद्द पर अड़ गई कि वह इसे यहां से नहीं हटाएगी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक्शन लेने की बात कही तो लड़की पुलिसकर्मी के गले पड़ गई और उन पर हाथ उठाया।

