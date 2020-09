क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदूषण की समस्या मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया। इंडेक्स बताता है कि हवा में पीएम-10, 2.5, PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) सहित 8 प्रदूषकों की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा तय किए गए मानकों के तहत है या नहीं।

