नेशनल डेस्क: दिल्ली में सर्दियों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महाअभियान की शुरूआत कर दी है। उन्होंने इस अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर इस साल वायु प्रदूषण जानलेवा हो सकता है।

केजरीवाल ने कहा कि आज से हम प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। हम "युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध" अभियान शुरू कर रहे हैं। हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। उन्होंने बताया कि धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए निर्माणाधीन स्थलों के निरीक्षण, गड्ढों को भरने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक ‘ग्रीन डेल्ही' एप बनाई जा रही है, लोग इसका इस्तेमाल प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की जानकारी हमें देने के लिए कर सकते हैं।

