नई दिल्ली/डेस्क। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब निर्णय किया है कि वह राजधानी में कोरोना टेस्टों को बढ़ाने वाले है। इसके लिए सरकार ने आज राजधानी की निजी और सरकारी लैबों का आदेश देते हुए कहा है कि वह अब अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें। बताया जा रहा है दिल्ली सरकार ने यह आदेश गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान के आधार पर दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली में कोरोना टेस्ट प्रतिदिन 18 हजार करने की बात कही थी।



Delhi Govt issues an order to private & govt laboratories, asking them to work with their full capacity and increase their #COVID19 testing capacity. As per the order, private labs will have to give results within 48 hours.