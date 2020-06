देश के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना आम लोगों के साथ-साथ अब कोरोना वॉरियर्स को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इसी बीच खबर आई है कि दिल्ली सरकार में वरिष्ठ पद पर काम कर रहे एक आईएएस अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है...

नई दिल्ली/डेस्क। देश के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना आम लोगों के साथ-साथ अब कोरोना वॉरियर्स को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इसी बीच खबर आई है कि दिल्ली सरकार में वरिष्ठ पद पर काम कर रहे एक आईएएस अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिसके बाद सरकार उनके कॉन्टैक्ट्स की तलाश कर रही है क्योंकि हाल में इस अधिकारी ने कई सरकारी बैठकों में हिस्सा लिया था।

A senior officer of the Delhi Disaster Management Authority has tested positive for #COVID19.