नई दिल्ली; दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर परिचालन शुरू होने के साथ ही सभी लाइनों पर मेट्रो रेल सेवा शनिवार से बहाल हो गईं। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन कोरोना वायरस महामारी के कारण 170 दिन से भी अधिक समय से बंद थी। मेट्रो नेटवर्क की सभी लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। अब मेट्रो पहले की तरह ही सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक चलेगी।

With the resumption of service on the Airport Express Line, all lines of the Delhi Metro network are now open! Remember to follow the guidelines when travelling. #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/e9BsAS9A9B