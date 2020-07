इन रास्तों से जा बचके ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से रिंग रोड पर WHO बिल्डिंग के पास जलभराव के कारण भैरो मार्ग से IP फ्लाईओवर की तरफ न जाने की सलाह दी है क्योंकि जलभराव के कारण इन रास्तों को बंद कर दिया गया है। वहीं चिराग दिल्ली से नेहरु प्लेस की ओर जा रही सड़क पर सावित्री सिनेमा के पास बस के खराब होने से जाम लग गया है। बता दें कि दिल्ली में मानसून ने अब जोर पकड़ा है। दिल्ली में रविवार से भारी बारिश हो रही है। मंगलवार को भी शहर के निचले इलाकों में जलजमाव हो गया और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों ने घरों में घुसते बारिश के पानी और सड़कों पर फंसे हुए वाहनों की तस्वीरें और वीडियो साझा किए।

Stories You May Like