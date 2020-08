इस अभियान के तहत रविवार तक दिल्ली पुलिस करीब पौने 2 लाख चालान काट चुकी थी और जुर्माने के रूप में करीब ढाई करोड़ रुपए जमा कर चुकी थी। पुलिस ने इस अभियान के तहत 2 लाख से ज्यादा फ्री मास्क भी बांटे। विवाद तब खड़ा हुआ, जब पुलिस ने कार में बिना मास्क लगाए अकेले जा रहे लोगों के भी चालान काटने शुरू कर दिए। हाल ही में लोगों ने नियमों को लेकर सवाल उठाए और सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई कि पुलिस को जहां असल में जाकर एक्शन लेना चाहिए, वहां तो कुछ नहीं किया जा रहा और अकेले जा रहे लोग, जिनसे किसी को संक्रमण फैलने का खतरा संभवत: सबसे कम होगा, उन्हें टारगेट करके पुलिस चालान काट रही है। कई लोगों ने तो WHO, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्वीट टैग कर दिया और दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए कि क्यो कार में बिना मास्क लगाए अकेले जा रहे हजारों लोगों के इस तरह से चालान काट सकती है? क्या उनमें इतना भी कॉमन सेंस नहीं है?

