Delhi Pollution: दिवाली से पहले ही दमघोंटू हुई दिल्ली की हवा...आसमान में चढ़ी पॉल्यूशन की चादर, इन इलाकों में बहुत खराब स्थिति

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह काफी प्रदुषित भरी रही। दिल्ली में दिवाली से पहले ही प्रदुषण का स्तर लगातार बढ़ गया है। SAFAR-India के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह समग्र वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब श्रेणी' में दर्ज की गई। इससे पहले वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रविवार दोपहर के 302 के मुकाबले 306 था।

इंडियन गेट पर एक साइकिल चालक संजय चौधरी ने कहा, ''स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है.'' "मुझे लगता है कि दिल्ली में पिछले 10-12 दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। आज हम इसे अपनी आंखों में महसूस कर सकते हैं। हम, साइकिल चालक, सामान लेकर चलते हैं हमारे पास मास्क हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई विकल्प है, और अगर आपको सड़क पर रहना है, तो आपको इसका सामना करना होगा।





इंडियन गेट पर एक अन्य साइकिल चालक, राहुल कुंद्रा ने कहा, "फिलहाल, हम प्रदूषण को थोड़ा महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम हर दिन साइकिल चलाते हैं... यह थोड़ा बढ़ा हुा है... जो धुंध के रूप में दिखाई देने लगेगा।





SAFAR के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी से गिरकर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई, रविवार दोपहर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 था। रविवार की सुबह, समग्र वायु गुणवत्ता 'खराब श्रेणी' में दर्ज की गई, जिसमें शनिवार को दर्ज 173 के मुकाबले 266 एक्यूआई था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास हवा की गुणवत्ता दोपहर के समय 330 (बहुत खराब) दर्ज की गई, जबकि नई दिल्ली में IGI टर्मिनल T3 276 के मुकाबले 313 पर थी।





सफर के मुताबिक, रविवार सुबह इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ पर हवा की गुणवत्ता 266 दर्ज की गई। इस बीच, नोएडा में AQI 290 (खराब) और गुरुग्राम में 152 (मध्यम) दर्ज किया गया। नई दिल्ली में आनंद विहार 345 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया, IT0 309 AQI के साथ, न्यू मोती बाग 360 AQI के साथ, द्वारकर सेक्टर-8 में 313 AQI दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक लोगों को समझने में आसान शब्दों में वायु गुणवत्ता की स्थिति के प्रभावी संचार के लिए एक उपकरण है।

