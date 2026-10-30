दिवाली से पहले दिल्ली में बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 950 लीटर मिलावटी घी जब्त

दिल्ली प्रशासन ने तीन जगहों पर छापेमारी करके 948.9 लीटर घटिया या मिलावट के संदेह वाला घी जब्त किया है। साथ ही, लैब में जांच के लिए दो बाजारों से 15 सैंपल भी लिए गए हैं। दिवाली से ठीक पहले की गई यह कार्रवाई, त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में...

नई दिल्ली: दिल्ली प्रशासन ने तीन जगहों पर छापेमारी करके 948.9 लीटर घटिया या मिलावट के संदेह वाला घी जब्त किया है। साथ ही, लैब में जांच के लिए दो बाजारों से 15 सैंपल भी लिए गए हैं। दिवाली से ठीक पहले की गई यह कार्रवाई, त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ दिल्ली सरकार के सघन अभियान का हिस्सा है। लैब की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी बयान के अनुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) के अधिकारियों ने बुधवार को दक्षिण-पूर्व दिल्ली के भोगल बाजार, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ बाजार और उत्तर-पूर्व दिल्ली के शिव विहार में छापेमारी की। अधिकारियों ने PTI को बताया कि टीमों ने भोगल बाजार से 389.9 लीटर और नजफगढ़ बाजार से 338 लीटर घी जब्त किया। इसके अलावा, शिव विहार में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए एक संयुक्त अभियान के दौरान 221 लीटर ऐसा घी जब्त किया गया, जिसमें मिलावट का संदेह है।

दुबई की एक कंपनी ने अपने सबसे बेहतरीन कर्मचारी को अवॉर्ड सेरेमनी में लैम्बोर्गिनी कार गिफ्ट कर चौंका दिया अधिकारी रेखा गुप्ता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग को आधुनिक बनाया जाएगा और निरीक्षण तथा प्रवर्तन (enforcement) कार्यों में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा, "अनियमितताओं के खिलाफ समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है।" गुप्ता ने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो निगरानी का दायरा बढ़ाने के लिए दूसरे विभागों से भी कर्मचारियों को लिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मिलावट के खिलाफ यह अभियान पूरे साल चलता रहेगा, न कि सिर्फ त्योहारों के दौरान। उन्होंने जोर देकर कहा कि मिलावट में शामिल किसी भी व्यक्ति या कंपनी (ब्रांडेड कंपनियों सहित) को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए एक बड़े अभियान की योजना की भी घोषणा की। बयान में कहा गया है कि निवासी खाद्य पदार्थों में मिलावट, खराब गुणवत्ता वाले भोजन या एक्सपायर हो चुके उत्पादों की बिक्री के बारे में विभाग की हेल्पलाइन 1800-11-3921 पर कार्यालय के समय के दौरान शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने कहा कि जब्त की गई सामग्री, प्रयोगशाला परीक्षण, खाद्य सुरक्षा विभाग को मजबूत करने की योजनाएं और जन जागरूकता अभियान, खाद्य मिलावट के खिलाफ साल भर चलने वाली कार्रवाई का हिस्सा हैं।