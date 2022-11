दमघोंटू हुई दिल्ली, ग्रैप के चौथे चरण के तहत विभिन्न उपायों को लागू करने का किया फैसला

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेना मुशिकल हो गया इतना ही नहीं इसके साथ ही आंखों में जलन भी हो रही है। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर की तस्वीर अब दिन पर दिन धुंधली होती जा रही है। बता दें कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रुरुग्राम को प्रदूषण ने गंभीर रूप से अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण के तहत विभिन्न उपायों को लागू करने का फैसला किया है।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक, दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 563 (गंभीर) श्रेणी में पहुंच गया है. इसके अलावा एयरपोर्ट (टर्मिनल 3) क्षेत्र में भी AQI 489 हो गया. वहीं, गुरुग्राम में AQI 539 और नोएडा में AQI 562 है. ऐसे में कभी भी एक्यूआई 600 के पार पहुंच सकता है।

