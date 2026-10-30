'10,000 करोड़ रुपए का कारोबार खतरे में': दिल्ली के व्यापारियों ने सोनिया गांधी से लगाई गुहार

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मांग की कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की विशाल रैली को तुरंत टाल दिया जाए। त्योहारी खरीदारी के सबसे व्यस्त समय में...

नई दिल्ली : चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मांग की कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की विशाल रैली को तुरंत टाल दिया जाए। त्योहारी खरीदारी के सबसे व्यस्त समय में होने वाले भारी आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए व्यापारियों के इस प्रमुख संगठन ने चेतावनी दी कि मध्य दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों और 15,000 से 20,000 वाहनों के आने से 20 ऐतिहासिक बाजारों में ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो जाएगा।

CTI ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में आग्रह किया, 'हम मांग करते हैं कि 1 नवंबर को होने वाली 10 लाख लोगों की इस विशाल रैली को दिवाली के बाद की किसी तारीख के लिए पुनर्निर्धारित किया जाए, 15,000 से 20,000 वाहनों के लिए पार्किंग न होने से शहर में पूरी तरह से जाम लग सकता है जो एक तरह के लॉकडाउन जैसा होगा।' यह प्रस्तावित रैली दिल्ली के कारोबारी माहौल के लिए एक बहुत ही नाजुक समय पर हो रही है। 6 नवंबर को धनतेरस और 8 नवंबर को दिवाली है, ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि 1 नवंबर का दिन त्योहारी सामान की आवाजाही और खरीदारों की भीड़ के लिहाज से सबसे व्यस्त दिन होता है।

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि कारोबारी बहुत घबराए हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यह अपील किसी राजनीतिक विरोध के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, 'हम रैली का विरोध नहीं कर रहे हैं; हम बस दिवाली के इस अहम समय में अपनी आजीविका को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये 20 बाजार सिर्फ खरीदारी की जगहें नहीं हैं, बल्कि ये दिल्ली की धड़कन हैं। यहां रोजाना 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और 6 नवंबर को धनतेरस है।' गोयल ने कहा, "व्यापारी चिंतित हैं: अगर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मध्य दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है, तो धनतेरस के लिए सामान की आवाजाही कैसे होगी?'

गोयल ने बताया, 'धनतेरस 6 नवंबर को है और दिवाली 8 नवंबर को; 1 नवंबर का दिन तैयारियों के लिहाज से सबसे व्यस्त होता है... अगर 1 नवंबर को मध्य दिल्ली में 10 लाख लोग और 15,000 से 20,000 वाहन आ जाते हैं तो 20 ऐतिहासिक बाजारों का 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए का दैनिक कारोबार पूरी तरह ठप हो जाएगा।' CTI ने अपनी बात रखते हुए चिंता के चार मुख्य बिंदु बताए, जिनसे राजधानी की लॉजिस्टिक व्यवस्था गुरुवार शाम से ही बुरी तरह प्रभावित हो सकती है: रामलीला मैदान में पार्किंग की कमी। "15,000 से 20,000 वाहन कहाँ खड़े होंगे? रामलीला मैदान में तो 20 बड़ी बसें खड़ी करने की भी जगह नहीं है।'

उन्होंने 20 ऐतिहासिक थोक और खुदरा बाजारों के सामने खड़े खतरों पर भी चिंता जताई। '5 km के दायरे में 20 ऐतिहासिक थोक और खुदरा बाजार हैं, जिनका रोजाना का कारोबार ₹10,000–12,000 करोड़ है।' 5 km के दायरे में कई ऐतिहासिक बाजार प्रभावित हुए हैं, जिनमें चांदनी चौक, सदर बाजार, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, कश्मीरी गेट, नया बाजार, लाजपत राय मार्केट, चावड़ी बाजार, किनारी बाजार, दरीबा कलां, बल्लीमारान, फतेहपुरी, तिलक बाजार, करोल बाग, जामा मस्जिद, नबी करीम, गफ्फार मार्केट, अजमेरी गेट-पहाड़गंज और दरियागंज शामिल हैं।

व्यापारी संगठनों ने समय से पहले बॉर्डर बंद होने और मुख्य रास्तों पर लगने वाले जाम का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने बताया कि पहले हुए विरोध-प्रदर्शनों की वजह से त्योहारों के पीक सीजन में दुकानदारों के मुनाफे पर बुरा असर पड़ा था। 31 अक्टूबर की दोपहर से दिल्ली के बॉर्डर (सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और बदरपुर) पर बसें और अन्य वाहन पहुंचने लग सकते हैं। शाम तक बहादुर शाह जफर मार्ग और JLN मार्ग पर बैरिकेड लगाए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टरों ने पहले ही 31 अक्टूबर से गाड़ियां भेजने से मना कर दिया है। 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर केवल 5,000 से 7,000 लोगों के इकट्ठा होने से ही सेंट्रल दिल्ली में आठ घंटे तक भारी जाम लग गया था। अब, 10 लाख (1 मिलियन) लोगों के आने की उम्मीद है।'

व्यापार संगठन ने बताया कि ये केंद्र (जिनमें से कुछ 300 साल पुराने हैं) पूरे भारत में सामान की आपूर्ति करते हैं। ये केंद्र 56 औद्योगिक क्षेत्रों (जिनमें नरेला, बवाना, ओखला, मायापुरी, मुंडका, उद्योग नगर और मंगोलपुरी शामिल हैं) से रोजeना आने वाले 5,000 ट्रकों और टेम्पो पर निर्भर हैं। व्यापार पूरी तरह से ठप होने से बचाने के लिए 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने दो विकल्प सुझाए हैं या तो इस कार्यक्रम को त्योहारों के पीक सीजन के बाद (बेहतर होगा कि 10 नवंबर के बाद) आयोजित किया जाए, या फिर अगर 1 नवंबर को ही रैली करना अनिवार्य है, तो इसे बुराड़ी मैदान में स्थानांतरित कर दिया जाए।

इस बीच विपक्षी गठबंधन 'INDIA' ने कथित तौर पर वोटों के साथ छेड़छाड़ के विरोध में 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि यह आंदोलन किसी एक पार्टी से ऊपर है, 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' लोकतंत्र को बचाने, वोटों की चोरी रोकने और संविधान को बचाने के लिए एक मार्च है।' राहुल गांधी ने कहा, 'यह किसी एक राजनीतिक दल का मार्च नहीं है; यह भारत की आत्मा का मार्च है। वे सभी लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार से तंग आ चुके हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं - आप सभी आएं।' तय कार्यक्रम से 48 घंटे से भी कम समय बचा है, ऐसे में राजधानी के व्यापारी अपनी मांग को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की ओर से किसी आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

