दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच जल संकट:  पानी की किल्लत से जूझ रही दिल्ली

नेशनल डेस्क: जल संकट के कारण दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई आती है, वहां हालात सामान्य होने तक अब सिर्फ एक टाइम ही पानी ​आएगा, साथ ही लोगों से पानी की बर्बाद नहीं करने की अपील की है।

दिल्ली में जल संकट के बीच, जल बोर्ड पानी ने की बर्बादी रोकने के लिए 200 टीमें तैनात की हैं। ये टीमें सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग इलाकों में घूमेंगी और जो लोग पानी बर्बाद करते हुए पाए जाएंगे उनका 2000 रुपये का चालान काटेंगी।

साथ अवैध वाटर कनेक्शन काटा जाएगा।

#WATCH | Delhi: Due to the water crisis, people are facing problems in many areas of Delhi. Water is being supplied to the people through tankers.



