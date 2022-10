Indigo विमान के इंजन में आग लगने की घटना पर DGCA ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश

नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार को कहा कि वह दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडिगो के एक विमान के इंजन में आग लगने की घटना की एक विस्तृत जांच के बाद उचित कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि दिल्ली से शुक्रवार रात बेंगलुरू की उड़ान भरने की तैयारी कर रहे इंडिगो के एक विमान के एक इंजन में आग लग गई। बेंगलुरु जाने वाला ए320 विमान, बाद में पार्किंग बे में लौट आया और उसमें सवार 184 लोगों को सुरक्षित उतार लिया गया। डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार ने कहा कि हमारी प्राथमिकता घटना की विस्तारपूर्वक जांच करने और इंजन में आग लगने की वजहों का पता लगाने की है। खुशकिस्मती यह रही कि आग को तुरंत बुझा दिया गया और विमान अब खड़ा कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जिस इंजन में आग लगी वह आईएईवी 2500 था। इसे आईएई इंटरनेशनल एरो इंजन्स एजी ने बनाया था। उन्होंने कहा किनागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) यह पता लगाने के लिए विस्तारपूर्वक जांच करेगा कि क्या पहले भी इन इंजनों से जुड़ी ऐसी कोई घटना हुई है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

