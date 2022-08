कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच DGCA का एयरलाइनों को निर्देश, मॉस्क न पहनने वालों करें सख्त कार्रवाई

नेशनल डेस्क: कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइनों को मॉस्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यात्री यात्रा के दौरान ठीक से फेस मास्क पहने। यदि कोई यात्री निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो एयरलाइन द्वारा यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

In view of the rise in COVID-19 cases, airlines have been advised to ensure that passengers are wearing face masks properly throughout the journey and ensure proper sensitization of the passengers through various platforms: Directorate General of Civil Aviation (DGCA) pic.twitter.com/SEhWHTllLZ