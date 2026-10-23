UP की एक सीट पर 10,000 से ज्यादा वोटर एंट्री में गड़बड़ी, 2 चुनाव अधिकारी सस्पेंड

उत्तर प्रदेश चुनाव प्रशासन ने पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में 10,470 वोटर एंट्री में गड़बड़ी पाए जाने के बाद दो मौजूदा और पूर्व इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ERO) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और एक कंप्यूटर असिस्टेंट को नौकरी से निकालने का आदेश...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश चुनाव प्रशासन ने पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में 10,470 वोटर एंट्री में गड़बड़ी पाए जाने के बाद दो मौजूदा और पूर्व इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ERO) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और एक कंप्यूटर असिस्टेंट को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, विस्तृत जांच में पता चला कि वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर के एक कंप्यूटर असिस्टेंट ने 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच वोटर की जानकारी में बदलाव के लिए 'फॉर्म-8' की 13,779 अर्जियां दर्ज की थीं। इनमें से 10,470 अर्जियां मंजूर कर ली गईं, जबकि 3,309 को खारिज कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि इन एंट्री से जुड़ा कोई भी आवेदन फॉर्म या संबंधित दस्तावेज कार्यालय में नहीं मिला।

अधिकारियों ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950' की धारा 32 और 'भारतीय न्याय संहिता' की संबंधित धाराओं के तहत, कंप्यूटर असिस्टेंट और उस दौरान निर्वाचन क्षेत्र में तैनात रहे दो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ERO) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पीलीभीत के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि मामले की शुरुआती जांच के बाद उप-जिलाधिकारियों (SDM) मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। गुरुवार शाम पत्रकारों से बात करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि जांच के दायरे में आए समय के दौरान वोटर लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं दो अधिकारियों की थी। उन्हें जिला मुख्यालय से संबद्ध (अटैच) कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसकी पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है।

यह विवाद तब सामने आया जब कुछ शिकायतें मिलीं कि कुछ 'इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड' (EPIC) नंबरों में ऐसे विवरण दिख रहे थे जो असल में दूसरे वोटरों के थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 ऐसे वोटर हैं, जिनके नाम और पिता के नाम अलग-अलग होने के बावजूद उनके EPIC नंबर एक जैसे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इसी तरह की चिंताएं जताई हैं।

चुनाव अधिकारियों ने 10 अप्रैल से 21 अक्टूबर के बीच कंप्यूटर असिस्टेंट द्वारा दर्ज किए गए, नाम जुड़वाने के लिए 'फॉर्म-6' और नाम हटवाने के लिए 'फॉर्म-7' के सभी आवेदनों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और एक दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। बयान में कहा गया है कि तय नियमों के अनुसार 'फॉर्म-8' में की गई गलत प्रविष्टियों को ठीक करने का काम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई है। उनका दावा है कि 13,150 मतदाताओं के नाम बदल दिए गए जबकि उनके EPIC और सीरियल नंबर वही रहे। इसके बाद CEO रिनवा ने निर्देश दिया कि पीलीभीत के ERO और VRC ऑपरेटर को मतदाता सूची से जुड़े कार्यों से तुरंत हटा दिया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि मामले की जांच में गड़बड़ियां पाई गई हैं।

