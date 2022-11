तलाक की खबरों के बीच शोएब मलिक ने सानिया के साथ शेयर की ये प्यारी तस्वीर, कहां- आपका जीवन सुखी हो....

नेशनल डेस्क: भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक में तलाक की खबरों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आई सानिया मिर्जा का आज बर्थडे है जिस मौके पर उनके पति शोएब मलिने ने भी उन्हें विश किया है।

शोएब ने इस मौके पर सानिया के साथ एक तस्वीर शेयर कर बर्थडे WISH किया है। 15 नवंबर 2022 को सानिया मिर्जा अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं। इसी वजह से शोएब मलिक ने भी उनको बर्थडे विश किया है।

Happy Birthday to you @MirzaSania Wishing you a very healthy & happy life! Enjoy the day to the fullest... pic.twitter.com/ZdCGnDGLOT — Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) November 14, 2022