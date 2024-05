डॉक्टरों ने कायम की मिसाल, महज साढ़े 3 मिनट में निकाली बच्ची के फेफड़े में से 4CM लंबी सुई

नेशनल डेस्क : तमिलनाडु के तंजावुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक रिकॉर्ड किया है। यहां के डॉक्टरों ने 14 साल की बच्ची के फेफड़ों से सुई निकाली है। बताया जा रहा है कि ड्रेसिंग करते समय बच्ची ने सुई निगल ली थी। डॉक्टरों ने महज साढ़े 3 मिनट के अंदर बच्ची के फेफड़ों से चार सेंटीमीटर लंबी सुई (1.5 इंच) निकाल इतिहास रच दिया।

<

VIDEO | Doctors of a private hospital in Tamil Nadu's Thanjavur have set a record by removing a four-cm-long needle from a 14-year-old girl's lung without using a knife in three and a half minutes. The girl had swallowed the needle while dressing.



Doctors of the hospital used a… pic.twitter.com/dvSvQz2hJ7 — Press Trust of India (@PTI_News) May 28, 2024