'डबल इंजन सरकार MP में दोगुनी गति से काम कर रही', झाबुआ में बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ का दौरा किया और राज्य के लिए 7,550 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ''मैं झाबुआ में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने नहीं, बल्कि आपका 'सेवक' बनकर आया हूं। हमारी 'डबल इंजन' सरकार मध्य प्रदेश में दोगुनी गति से काम कर रही है।''



पीएम मोदी ने मध्यप्रदेश में जनजातीय रैली में कहा, ''हमने वोट के लिए नहीं, बल्कि आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए ‘सिकल सेल एनीमिया' के खिलाफ अभियान शुरू किया। मोदी ने मतदाताओं से भाजपा को 370 लोकसभा सीट जीतने के लिए पिछले चुनाव की तुलना में प्रत्येक बूथ पर 370 अतिरिक्त मत सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने यहां तक कि संसद में विपक्षी नेता भी अब राजग के लिए “अबकी बार 400 पार” कह रहे हैं।



#WATCH | Madhya Pradesh: PM Modi says, "Congress ruled for so many years & they got a chance to work but only 100 Ekalavya schools were opened...BJP government opened four times more Ekalavya schools in the past ten years. It is not acceptable to Modi if even a single tribal… pic.twitter.com/A4sxf38Ovq — ANI (@ANI) February 11, 2024