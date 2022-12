तेलंगाना किडनैपिंग केस में आया नया मोड़, लड़की ने की आरोपी से शादी, जारी किया वीडियो

नेशनल डेस्कः तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में 18 वर्षीय एक युवती के कथित अपहरण के मामले ने मंगलवार को एक नाटकीय मोड़ ले लिया। युवती का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह कहती सुनाई देती है कि उसका अपहरण नहीं किया गया और वह अपने प्रेमी से शादी करने के लिए खुद गई है। पुलिस ने कहा कि कथित अपहरण की घटना जिले के चंदुर्थी मंडल के मुदेपल्ले गांव में सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुई, जब युवती और उसके पिता मंदिर जा रहे थे। पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना दर्ज हो गई।

कथित अपहर्ताओं ने छात्रा को जबरन कार में खींचा और वहां से फरार हो गए। स्थानीय टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित वीडियो में, लड़की के पिता उसे बचाने के लिए असफल प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। बाद में, पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी का अपहरण करने से पहले गिरोह के सदस्यों ने उन्हें पीटा। उन्होंने कहा कि आरोपियों में से एक उनके गांव का है।

#WATCH | Telangana: An 18-year-old girl was kidnapped in front of her father when they were returning to their house after visiting a temple, in the Sircilla district



(CCTV visuals) pic.twitter.com/GYedm9jkHJ