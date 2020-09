उड़ीसा के बालासोर में ABHYAS ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है। अभ्यास एडीई में विकसित किया जा रहा एक हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) है। अभय को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE), DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया...

नई दिल्लीः भारत ने मंगलवार को ओडिशा के एक परीक्षण रेंज से एबीएचवाईएएस- हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (एचईएटी) का परीक्षण किया। यह जानकारी रक्षा सूत्रों ने दी। सूत्रों ने बताया कि यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने यहां पास में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से किया । इस पर विभिन्न राडारों और इलेक्ट्रो-आप्टिक प्रणालियों से नजर रखी गई। डीआरडीओ सूत्रों ने बताया कि परीक्षण के दौरान दो प्रदर्शक यानों की सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान संचालित की गई।

Successful flight test of ABHYAS - High-speed Expendable Aerial Target (HEAT) - conducted by Defence Research and Development Organisation (DRDO) from the Interim Test Range, Balasore in Odisha: Ministry of Defence pic.twitter.com/bKfRHOdJxv