नई दिल्ली: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने एक बार फिर इतिहास रचा दिया है। दरअसल भारत ने आज पूर्वी तट से सुखोई-30 लड़ाकू विमान से एंटी-रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद भारतीय वायु सेना की सामरिक क्षमता में और इजाफा हो गया है। इसका परीक्षण सुखोई-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है।







मिसाइल 'रुद्रम' का परीक्षण सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से किया गया है। ये स्वदेशी मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल या रेडिएशन को पकड़ सकती है और अपनी रडार पर लाकर उसे नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया है।

India today successfully testfired the ‘Rudram’ Anti-Radiation Missile from a Sukhoi-30 fighter aircraft off the east coast.



