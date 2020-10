देश की आर्थिक राजधानी के एक बड़े हिस्से में सोमवार सुबह तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बिजली बंद हो गई। बिजली बंद होने से आज मुंबई एकदम से रूक-सी गई। हालांकि ग्रिड फेल होने के करीब एक घंटे बाद नवी मुंबई समेत वेस्टर्न उपनगर के कुछ हिस्सों में बिजली आ गई है। बाकी इलाकों में बिजली आपूर्ति को फिर से चालू करने

नेशनल डेस्कः देश की आर्थिक राजधानी के एक बड़े हिस्से में सोमवार सुबह तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बिजली बंद हो गई। बिजली बंद होने से आज मुंबई एकदम से रूक-सी गई। हालांकि ग्रिड फेल होने के करीब एक घंटे बाद नवी मुंबई समेत वेस्टर्न उपनगर के कुछ हिस्सों में बिजली आ गई है। बाकी इलाकों में बिजली आपूर्ति को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऊर्जा मंत्री से बात की और मुंबई में बिजली की पूरी तरह से आपूर्ति कब तक होगी इस बारे में जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली ठप्प होने पर जांच के आदेश दिए हैं।

बिजली ठप होने से मुंबई में फंसे लोगों के लिए इमर्जेंसी नंबर 022-22694727 and 022-22704403 जारी किए हैं। इन पर कॉल करके सूचित किया जा सकता है। इससे पहले BEST (Brihanmumbai Electric Supply and Transport) ने ट्वीट कर बताया कि टाटा की बिजली आपूर्ति फेल होने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की बेस्ट के अलावा अडाणी इलेक्ट्रिसिटी और टाटा पावर शहर को बिजली की आपूर्ति करती हैं। वहीं ठाणे के भी कुछ हिस्सों में बिजली बंद है।

बिजली गुल होने से लोकल ट्रेन सेवा ठप्प हो गई, हालांकि अब कई जगह सेवा फिर से शुरू हो गई है। बत्ती गुल होने से जो जहां था वहीं फंस गया। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बताया कि करीब एक घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद तकनीकी खराबी के कारण की जांच की जाएगी।

BSE का काम जारी

मुंबई में सोमवार को बड़े हिस्से में बिजली गुल होने के बीच शेयर बाजारों बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज सामान्य तरीके से चल रहा है। बीएसई के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘दक्षिण मुंबई में बिजली गायब नहीं हुई है। एक्सचेंज में कामकाज सामान्य है। आज सुबह मझगांव शिपबिल्डर्स की सूचीबद्धता का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ।'' नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी कहा कि उसका कामकाज सामान्य तरीके से चल रहा है।