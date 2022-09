मूसालाधार बारिश के चलते पूरा बेंगलुरु बना वाटर पार्क... लोगों ने सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास

बेंगलुरु: बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते सड़कें और शहर की हालत काफी खराब हो गई है। कई इलाकों में पानी भर गया और राहत कार्यों के लिए नौकाओं तथा ट्रैक्टरों को लगाना पड़ रहा है। बाढ़ग्रस्त सड़कों पर गुजरने में और अपने गंतव्यों तक पहुंचने में बेंगलुरु वासियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इसके अलावा हवाई अड्डा में भी जलभराव है।

वहीं भारी बारिश के चलते रोजमर्रा की जीवन में हो रही दिक्कत को देखते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी हब में बीती रात हुई बारिश की वजह से जगह-जगह पर जलभराव हो गया जिस पर ट्विटर पर लोगों ने कटाक्ष करते हुए निकाय प्रशासन को आड़े हाथों लिया। कुछ लोगों ने कहा कि “बेंगलुरु अब वेनिस बन गया है” तो कुछ ने जलभराव की समस्या के लिए पेड़ काटे जाने को जिम्मेदार ठहराया।

एक ट्वीट में कहा गया कि जलक्रीड़ा पार्क वंडर ला किसे चाहिए जब पूरा बेंगलुरु ही वाटर पार्क बन गया है। धन्यवाद, बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका। एक शहर को जलमग्न करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है।

अनिर्बान सान्याल नामक एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने शहर के हवाई अड्डे का चित्र साझा किया जहां वर्षा का पानी भरा हुआ था। सान्याल ने कहा कि बेंगलुरु हवाई अड्डे की यह स्थिति है। भारत में मूलभूत ढांचे की हालत देखकर मुझे रोना आता है। यह शर्मनाक है।

In Bangalore, instead of the bus getting you to office, you have to get the bus to office. #bangalorerain pic.twitter.com/bAnKlHl89O

एक अन्य उपयोगकर्ता ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर 40 प्रतिशत कमीशन के आरोप को लेकर कटाक्ष किया। उपयोगकर्ता ने जलमग्न सड़कों पर चलते वाहनों की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब ठेकेदारों को परियोजना की लागत का 40 प्रतिशत मंत्रियों और अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर देना पड़े तब आपको यही मिलता है।

Bangalore is one of the highest tax-paying cities in India and what it gets in return is poor infrastructure and mismanagement. Thousands are stuck in floods today due to unaccountability and inefficiency of the government. pic.twitter.com/6GgtGR49LT