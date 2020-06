मिजोरम में सोमवार सुबह 5.3 तीव्रता का भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। 5.3 तीव्रता वाले भूकंप से मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई स्थानों पर सड़कों में दरारें आ गईं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य भू-विज्ञान और खनिज संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नह

नेशनल डेस्कः मिजोरम में सोमवार सुबह 5.3 तीव्रता का भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। 5.3 तीव्रता वाले भूकंप से मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई स्थानों पर सड़कों में दरारें आ गईं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य भू-विज्ञान और खनिज संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के हवाले से बताया कि सुबह 4:10 पर आए भूकंप का केन्द्र भारत-म्यामां सीमा पर चंफाई जिले के जोख़ावथार में था।

