सुबह-सुबह भूकंप के झटकों से कांपी सिक्किम की धरती, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता

नेशनल डेस्क: सिक्किम में सोमवार सुबह भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) के मुताबिक भूकंप के झटके सोमवार सुबह करीब 4.15 मिनट पर महसूस किए गए। बता दें कि इससे पहले असम के कुछ हिस्सों में रविवार को 4.0 तीव्रता के भूकंप का झटके महसूस किए गए।

Earthquake of Magnitude:4.3, Occurred on 13-02-2023, 04:15:04 IST, Lat: 27.81 & Long: 87.71, Depth: 10 Km ,Location: 70km NW of Yuksom, Sikkim, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/FgmIkxe9Q2@Indiametdept @ndmaindia @Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES pic.twitter.com/1FuxFI7Ire — National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 13, 2023