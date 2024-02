'भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा समय की मांग', स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा समय की मांग है। मोदी ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के मोरबी जिले में उनके जन्मस्थल टंकारा में आयोजित एक कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, ‘‘स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय हमें यह दिखाया कि हमारी रूढ़िवादी सोच और सामाजिक बुराइयों ने हमें किस प्रकार नुकसान पहुंचाया है।''



उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासकों ने ‘‘हिंदू समाज की रूढ़िवादिता और सामाजिक बुराइयों के कारण हमारे समाज की खराब छवि दिखाने की कोशिश की।'' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की थी।



#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "...Swami Dayanand Saraswati during his time talked about the role & importance of women. Through new policies, the women of this country are progressing. Nari Shakti Vandan Adhiniyam was passed in the Lok Sabha & Vidhan Sabha & ensured… pic.twitter.com/2gmLHHGzgP — ANI (@ANI) February 11, 2024