नई दिल्लीः केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि 17 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने जेईई और नीट परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है और इससे स्पष्ट होता है कि छात्र हर हाल में परीक्षा चाहते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर नीट और जेईई मेन्स परीक्षा को स्थगित करने की कुछ वर्गो द्वारा मांग की जा रही है।

NTA DG told me that 7.5 lakhs out of 8.58 lakhs candidates in JEE have downloaded admit cards. For NEET, over 10 lakhs out of 15.97 lakhs candidates downloaded admit cards in 24 hrs. It shows that students want that exams are held at any cost: Education Minister Ramesh Pokhriyal pic.twitter.com/LfOcHfRXSU