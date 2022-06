एकनाथ शिंदे का दावा-मेरे साथ शिवसेना के 40 विधायक...BJP ने गुवाहाटी पहुंचे बागी MLA का किया वेलकम

नेशनल डेस्क: बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि पार्टी के 40 विधायक असम पहुंच गए हैं। शिंदे ने साथ ही कहा है कि वे बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि शिंदे के साथ 33 शिवसेना विधायक और 7 निर्दलीय विधायक हैं। शिंदे अन्य विधायकों के साथ महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) चुनावों में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद सोमार रात से गुजरात के सूरत में एक होटल में ठहरे थे।

