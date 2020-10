बताया जा रहा है कि पूरी मुंबई में कही भी बिजली नहीं है और यह कब तक आएगी अभी कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। BEST ने ट्वीट किया कि टाटा इनकमिंग की इलेक्ट्रिक आपूर्ति बाधित होने से मुंबई और ठाणे के कुछ हिस्सों को बिजली नहीं मिल पा रही है। मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी उपनगर, ठाणे, बांद्रा, कोलाबा, माहिम, प्रभादेवी और सायन इलाके में बिजली गुल है। बिजली गुल होने से लोकल ट्रेन सेवा ठप्प हुई।

