मेघालय: मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंंग, खराब मौसम बना वजह

नेशनल डेस्क: मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा के हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के कारण उमियम झील के पास आपात स्थिति में उतारा गया। इससे पहले हेलीकॉप्टर को ऊपरी शिलांग के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) पर उतारने की योजना थी, जो कामयाब नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री राज्य के पश्चिमी हिस्से में गारो हिल्स में अपने निर्वाचन क्षेत्र के आधिकारिक दौरे से लौट रहे थे।



Emergency landing at UCC in Umiam due to bad weather on the way from Tura but enjoyed the view of the lovely campus during my walk & had a good time there thanks to their hospitality. What a day! pic.twitter.com/kdCwUNMefD — Conrad Sangma (@SangmaConrad) November 2, 2022