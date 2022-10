मां, दादी ने कहा था आप जैसी बेटी कभी नहीं मिल सकती, आपका बेटा होने पर मुझे गर्व: राहुल गांधी ने किया इमोशनल ट्विट

नेशनल डेस्क: मल्लिकार्जुन खरगे ने कल बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला जिसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि वह इस पद से मुक्त हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खरगे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद के कार्यकाल को याद किया और अपने अनुभव साझा किया। वहीं इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी मां सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी को लेकर एक इमोशनल ट्वीट किया।

राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में मां सोनिया गांधी की अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी के साथ एक तस्वीर शेयर की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मां, दादी ने एक बार मुझे कहा था कि उन्हें आप जैसी बेटी कभी नहीं मिल सकती थी, वो बिल्कुल सही थीं, आपका बेटा होने पर मुझे गर्व है।

Ma, Dadi once told me you were the daughter she never had.



How right she was.



I’m really proud to be your son. pic.twitter.com/RzTQsvKlKH — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 26, 2022