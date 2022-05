जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने मार गिराए दो आतंकी

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद सहित कई आपत्तिजनक समाग्री बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों ने अनंतनाग बिजबेहरा इलाके के शितिपोरा में सर्च ऑपरेशन चलाया था, इसी दौरान आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद यह मुठभेड़ शुरू हुई। कश्मीर जोन पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन जारी है।



कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी दी कि अनंतनाग के के बिजबेहरा इलाके के शितिपोरा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और ऑपरेशन चलाया गया। अभी तक दो आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। साथ ही आतंकियों के कब्जे से हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। अभी इलाके की तलाश जारी है।

#UPDATE | Killed terrorists identified as Ishfaq Ah Ganie resident of Chakwangund, Anantnag & Yawar Ayub Dar, resident of Dogripora, Awantipora, affiliated with proscribed terror outfit HM. The duo were involved in several terror crimes: IGP Kashmir



(File Pic) pic.twitter.com/H4OmznsXUn