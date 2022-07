असम के तिनसुकिया में उल्फा और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक विद्रोही मारा गया

नेशनल डेस्क: असम के तिनसुकिया जिले के काकोपाथर इलाके में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उल्फा (आई) का एक संदिग्ध सदस्य मारा गया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। गिरोह के पांच सदस्य भागने में सफल रहे। तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक देबोजीत देउरी ने बताया, ‘‘छह उग्रवादियों का समूह एक आवास में छिपा हुआ था। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में एक उग्रवादी मारा गया।''



Assam | An encounter broke out between cadres of ULFA & security forces in Tinsukia district, earlier today



We received info of 6 cadres of ULFA infiltrating with ammunition. Security forces & police launched operation. 1 ULFA cadre was killed in encounter:Debojit Deori, SP pic.twitter.com/I3imbGnzlv