जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने ढेर किया एक आतंकी

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। यह मुठभेड़ कुलगाम के अहवाटू इलाके में चल रही है। मिली खबरों के मुताबिक, इस एनकाउंटर में सेना के जवानों ने एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया है। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है।



Two local terrorists of proscribed terror outfit JeM are trapped in the ongoing encounter. Both the trapped terrorists are involved in several terror crime cases: ADGP Kashmir