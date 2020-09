कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है।

श्रीनगर: कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि नार्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के दाना बेहक क्षेत्र के जंगल में आतंकी छिपे हुये हैं। यह क्षेत्र वारनाउ में पड़ता है। सेनाकी 28आरआर, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सर्च अभियान चलाया, तभी छिपे हुये उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी।

#Encounter has started in the forest area of Dana Behak, Warnow area of #Kupwara. Police and Army are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice