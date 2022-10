कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर

श्रीनगर: सुरक्षाबलों ने कुलगाम में मुठभेड़े के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया है। मुठभेड़ कोसरनाग में हो रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने टवीट् कर जानकारी दी है कि सुरक्षाबलों ने कोसरनाग में एक मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी को मार गिराया है। जिस जगह मुठभेड़ हो रही है वो कोसरनाग का असािान मार्ग है। सुरक्षाबलों ने भी तक इलाके को घेर रखा है और सर्च अभियान जारी है।

An #encounter took place at Asthan Marg in general area of #Kausarnag, #Kulgam district in which one #terrorist got killed. Search still going on. Further details shall follow.@JmuKmrPolice